Fagioli è sbocciato: Gattuso, pensaci

Mai un sorriso. D’accordo, la vita se l’era complicata non poco, era finito dentro una brutta storia, anche se aveva pagato ed era ripartito. A dirla tutta nemmeno la professione gli stava dando tante soddisfazioni, anzi: via dalla Juve a gennaio, qualche buona partita nella Fiorentina della stagione scorsa, un disastro (per la squadra) in questa. Ma, vivaddio, Nicolò Fagioli