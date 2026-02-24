Fiorentina, la legge di Kean fa la differenza

La Fiorentina ha vinto scherzando col fuoco. Non si è bruciata, ma ha rischiato quello che non avrebbe rischiato se fosse una squadra in piena salute. E non lo è. Dopo aver dominato il primo tempo col 68 per cento di possesso palla quasi tutto nella metà campo del Pisa e con 9 tiri a 0, l’ha chiuso solo sull’1-0, frutto di un quarto d’ora giocato davvero bene. Una volta in vantaggio non ha insistito, ha