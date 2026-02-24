Fiorentina, la legge di Kean fa la differenza

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
La Fiorentina ha vinto scherzando col fuoco. Non si è bruciata, ma ha rischiato quello che non avrebbe rischiato se fosse una squadra in piena salute. E non lo è. Dopo aver dominato il primo tempo col 68 per cento di possesso palla quasi tutto nella metà campo del Pisa e con 9 tiri a 0, l’ha chiuso solo sull’1-0, frutto di un quarto d’ora giocato davvero bene. Una volta in vantaggio non ha insistito, ha
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS