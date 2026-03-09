Fiorentina, così è un pianto

Il niente è meglio del disastro. Quindi, per la Fiorentina, lo 0-0 col Parma, in una partita di niente, è un passo avanti rispetto al doppio recente disastro con Jagiellonia e Udinese. Partiamo da qui, dagli unici due aspetti positivi. Il primo: dopo 25 giornate di campionato, per la prima volta la squadra di Vanoli è fuori dalla zona-retrocessione, anche se il merito è tutto del Lecce che poche ore prima aveva battuto la Cremonese