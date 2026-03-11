Fiorentina, un punto alla volta

Ieri mattina al Parco Viola c’è stato un incontro fra i dirigenti, Ferrari e Paratici, e i giornalisti. Materia che non interessa il lettore e tanto meno il tifoso. E’ uno di quegli incontri che servono, o dovrebbero servire, per chiarire un po’ di cose. La sintesi finale però non è da sottovalutare: ai “piani alti” del Parco di Bagno a Ripoli hanno capito quale strada, quale pensiero, quale filosofia deve seguire la squadra per