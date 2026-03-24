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‘Solo per la Maglia’, il Consiglio regionale celebra un secolo di Fiorentina

‘Solo per la Maglia’, il Consiglio regionale celebra un secolo di Fiorentina

Su iniziativa della presidente Stefania Saccardi, l’Assemblea toscana festeggerà i 100 anni della squadra viola. La conferenza stampa per la presentazione dell’evento si terrà giovedì 26 marzo alle 12.30 nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, con i giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini
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FIRENZE – ‘Solo per la Maglia’. Un secolo di Fiorentina tra passione, quel legame indissolubile con la città, e storia, dai favolosi anni ’50 all’alluvione, fino alle proprietà moderne.

I 100 anni di orgoglio viola saranno celebrati in Consiglio regionale con una iniziativa voluta dalla presidente Stefania Saccardi.

La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 26 marzo alle 12.30, nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso. Con la presidente, interverranno i giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.

I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale.

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