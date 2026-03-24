‘Solo per la Maglia’, il Consiglio regionale celebra un secolo di Fiorentina
FIRENZE – ‘Solo per la Maglia’. Un secolo di Fiorentina tra passione, quel legame indissolubile con la città, e storia, dai favolosi anni ’50 all’alluvione, fino alle proprietà moderne.
I 100 anni di orgoglio viola saranno celebrati in Consiglio regionale con una iniziativa voluta dalla presidente Stefania Saccardi.
La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 26 marzo alle 12.30, nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso. Con la presidente, interverranno i giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale.