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Kean assente anche in tribuna ma ora accelera: la Fiorentina ha bisogno di lui© Getty Images

Kean assente anche in tribuna ma ora accelera: la Fiorentina ha bisogno di lui

Ieri due sedute di fisioterapia, ma niente fretta: c’è il rischio di allungare la degenza
Niccolò Santi
TagsKeanFiorentina
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Tutte le notizie sulla squadra

Come da pronostici, Moise Kean è stato escluso dalla lista dei convocati di Fiorentina-Sassuolo. Era un po’ meno scontata la sua assenza dagli spalti dell’Artemio Franchi, dove sedevano invece tutti gli altri infortunati. La società di Giuseppe Commisso ha fatto passare il concetto secondo cui il forfait di Kean era programmato, in quanto per il classe 2000 erano state previste due sedute di terapia. In pratica, dovendo rimanere al Viola Park tutto il giorno per recuperare dall’infortunio, non sarebbe potuto essere fisicamente allo stadio. E infatti è andata così.

Le parole di Vanoli su Kean

Da parte sua, Paolo Vanoli non si è scomposto, e anzi ha lasciato intendere di avere voluto personalmente il piano di recupero impegnativo per Kean. "Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno", le parole dell’allenatore, che ha poi spiegato di credere nel suo ritorno entro la fine del campionato: "Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine". Gli avrebbe sicuramente fatto piacere poter contare sulla presenza del centravanti almeno in tribuna, visto il momento della stagione, ma il tecnico ha optato per la praticità.

Gli infortuni pregressi alla Juve

Kean convive con un guaio alla tibia che è riaffiorato nell’ultimo periodo ma che lo tormenta fin dai tempi della Juventus. Fu proprio per questo che a gennaio del 2024 saltò il suo trasferimento all’Atletico Madrid. Negli ultimi tempi il dolore si è riacutizzato, e ha costretto l’attaccante a diminuire progressivamente i carichi di lavoro poiché impossibilitato a sostenerli. Il problema vero era la gestione del doppio impegno settimanale, motivo per cui prima della pausa per le Nazionali ha dovuto spesso arrendersi al “riposo precauzionale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Kean, l'assenza dalla sosta e il nodo sui tempi di recupero

Dalla sosta in poi il centravanti non è più riuscito a rendersi disponibile per giocare, pur seguendo un percorso di terapie specifiche finalizzato ad attenuare il dolore alla tibia. Non sono noti i tempi di recupero di Kean. Probabilmente neppure la Fiorentina sa per certo se e quando tornerà. Di sicuro la gestione opinabile dell'infortunio alla caviglia, occorso tra novembre e dicembre, spingerà lo staff medico e il calciatore a evitare le corse. Il rischio è di allungare ulteriormente la degenza, senza risolvere in maniera concreta il problema alla gamba.

Kean e i rumors di mercato

In estate la Fiorentina dovrà misurarsi con una sessione di mercato bollente. Il club vuole ripartire da Kean per imbastire il nuovo progetto ma non è da escludere che possano arrivare diverse richieste per l’attaccante viola. Nonostante l’infortunio che lo sta tenendo ai box, i suoi numeri restano accattivanti. È tra i "fantastici quattro" che siano mai riusciti a segnare per 6 volte di fila in Nazionale, di cui peraltro è il terzo capocannoniere tra i calciatori in attività. È il miglior marcatore della Fiorentina in questa Serie A, nonché quello che ha effettuato più tiri e ingaggiato più duelli. Non poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Come da pronostici, Moise Kean è stato escluso dalla lista dei convocati di Fiorentina-Sassuolo. Era un po’ meno scontata la sua assenza dagli spalti dell’Artemio Franchi, dove sedevano invece tutti gli altri infortunati. La società di Giuseppe Commisso ha fatto passare il concetto secondo cui il forfait di Kean era programmato, in quanto per il classe 2000 erano state previste due sedute di terapia. In pratica, dovendo rimanere al Viola Park tutto il giorno per recuperare dall’infortunio, non sarebbe potuto essere fisicamente allo stadio. E infatti è andata così.

Le parole di Vanoli su Kean

Da parte sua, Paolo Vanoli non si è scomposto, e anzi ha lasciato intendere di avere voluto personalmente il piano di recupero impegnativo per Kean. "Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno", le parole dell’allenatore, che ha poi spiegato di credere nel suo ritorno entro la fine del campionato: "Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine". Gli avrebbe sicuramente fatto piacere poter contare sulla presenza del centravanti almeno in tribuna, visto il momento della stagione, ma il tecnico ha optato per la praticità.

Gli infortuni pregressi alla Juve

Kean convive con un guaio alla tibia che è riaffiorato nell’ultimo periodo ma che lo tormenta fin dai tempi della Juventus. Fu proprio per questo che a gennaio del 2024 saltò il suo trasferimento all’Atletico Madrid. Negli ultimi tempi il dolore si è riacutizzato, e ha costretto l’attaccante a diminuire progressivamente i carichi di lavoro poiché impossibilitato a sostenerli. Il problema vero era la gestione del doppio impegno settimanale, motivo per cui prima della pausa per le Nazionali ha dovuto spesso arrendersi al “riposo precauzionale”.

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