La “bambola” dell’allenatore

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La certezza aritmetica della salvezza non è ancora arrivata, ma nonostante questo... insignificante dettaglio a Firenze è già partita la “bambola” sull’allenatore della prossima stagione. Oggi i nomi sono tre: Sarri, Grosso e Vanoli. Cominciamo dal primo.
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