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sabato 2 maggio 2026
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La “bambola” dell’allenatore

Sono tre i nomi per la panchina della Fiorentina: Sarri, Grosso, e Paolo Vanoli
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentinaallenatore
Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

La certezza aritmetica della salvezza non è ancora arrivata, ma nonostante questo... insignificante dettaglio a Firenze è già partita la “bambola” sull’allenatore della prossima stagione. Oggi i nomi sono tre: Sarri, Grosso e Vanoli. Cominciamo dal primo.

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