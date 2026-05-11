Paratici, il compito sarà difficilissimo

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La Fiorentina è salva. Evviva la Fiorentina. Dai, meglio scherzare che prendere sul serio un pareggio così avvilente. La Fiorentina è salva davvero, ma non c’è niente, proprio niente, per cui rallegrarsi. L’ultimo punto, quello che ha consentito ai viola di restare in Serie A, è arrivato con lo Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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