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lunedì 11 maggio 2026
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Paratici, il compito sarà difficilissimo

Leggi il commento sul futuro della Fiorentina dopo la conquista della certezza aritmetica della salvezza
Alberto Polverosi
1 min
TagsParaticiFiorentina
Fiorentina

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La Fiorentina è salva. Evviva la Fiorentina. Dai, meglio scherzare che prendere sul serio un pareggio così avvilente. La Fiorentina è salva davvero, ma non c’è niente, proprio niente, per cui rallegrarsi. L’ultimo punto, quello che ha consentito ai viola di restare in Serie A, è arrivato con lo

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