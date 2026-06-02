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martedì 2 giugno 2026
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Vanoli merita un altro addio

L'allenatore è sempre più lontano dalla Fiorentina: il commento di Alberto Polverosi
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentinavanoli
Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

«Grazie Paolo, la salvezza è soprattutto tua». Sette parole, senza neanche troppi sforzi di fantasia. Sette parole che la Fiorentina avrebbe dovuto rivolgere a Paolo Vanoli. Invece, per ora, silenzio. C’è da sperare che, appena ufficializzato l’ingaggio di Fabio Grosso, dal Parco Viola arrivi un saluto, un ringraziamento sentito per un allenatore che a Firenze difficilmente dimenticheranno. All’ultima partita di campionato,

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