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giovedì 4 giugno 2026
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Degni di Firenze

Leggi il commento sul discorso del presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso
Alberto Polverosi
1 min
TagsGiuseppe CommissoFiorentina
Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

La sostanza è interessante, sulla forma si può discutere. Nel discorso di Giuseppe Commisso ci sono alcuni passaggi convincenti, altri un po’ meno, e questa è la sostanza. La forma, ora la chiamano format, invece non è il massimo, un monologo fatto in casa non aiuta a chiarire quanto un contradditorio, ma ormai questa è la comunicazione del calcio e a noi non resta che spezzettare i contenuti e di

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