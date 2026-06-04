Degni di Firenze

La sostanza è interessante, sulla forma si può discutere. Nel discorso di Giuseppe Commisso ci sono alcuni passaggi convincenti, altri un po’ meno, e questa è la sostanza. La forma, ora la chiamano format, invece non è il massimo, un monologo fatto in casa non aiuta a chiarire quanto un contradditorio, ma ormai questa è la comunicazione del calcio e a noi non resta che spezzettare i contenuti e di