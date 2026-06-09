Fiorentina, questo è Grosso

Quanti sono in Italia quelli che il calcio è nato con me. Si potrebbe dire, parafrasando, che da noi la madre degli inventori di calcio è sempre incinta. Eppure nessuno potrà mai dire che da questa indefessa procreazione sia uscito anche Fabio Grosso. Se un pregio ha, questo allenatore apparentemente di ultima generazione, in realtà in giro per marciapiedi e gavette da più di un decennio, con tutto il suo duro curriculum di