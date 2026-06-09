Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, questo è Grosso

Leggi il commento sul profilo del neo tecnico della Fiorentina, che ha scelto di lasciare Sassuolo per cercare nuovi stimoli e aprire un ciclo
Cristiano Gatti
1 min
TagsGrossoFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Quanti sono in Italia quelli che il calcio è nato con me. Si potrebbe dire, parafrasando, che da noi la madre degli inventori di calcio è sempre incinta. Eppure nessuno potrà mai dire che da questa indefessa procreazione sia uscito anche Fabio Grosso. Se un pregio ha, questo allenatore apparentemente di ultima generazione, in realtà in giro per marciapiedi e gavette da più di un decennio, con tutto il suo duro curriculum di

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS