Fiorentina, l’asticella si è alzata

Competitiva, duratura e bella. Sono i tre aggettivi che Fabio Grosso, nel primo giorno al Parco Viola, ha usato per dare un’idea della Fiorentina che ha in testa. Su una definizione è interessante soffermarsi: duratura. Significa che la squadra, se troverà una sua linea, una sua identità, un suo gioco, non verrà ricostruita ancora una volta, come accade da anni in questa città, ma sarà solo rito