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venerdì 10 luglio 2026
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Fiorentina, l’asticella si è alzata

Leggi il commento sui primi movimenti di mercato della Viola, guidata dalla strategia di Fabio Paratici e dalle idee di Grosso
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentinaGrossoParatici
Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

Competitiva, duratura e bella. Sono i tre aggettivi che Fabio Grosso, nel primo giorno al Parco Viola, ha usato per dare un’idea della Fiorentina che ha in testa. Su una definizione è interessante soffermarsi: duratura. Significa che la squadra, se troverà una sua linea, una sua identità, un suo gioco, non verrà ricostruita ancora una volta, come accade da anni in questa città, ma sarà solo rito

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