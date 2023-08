Totti Jr al Frosinone, l'annuncio social: a Roma si chiude un'era

Ormai sembra tutto fatto per l'approdo di Cristian Totti al Frosinone. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ha cambiato la sua biografia sull'account di Instagram in "official football player of Frosinone Calcio". Quello del 17enne attaccante, finora in rosa con la Roma under 18, sembra molto più di un indizio di mercato, anche se dal club neo-promosso in Serie A ancora non è ancora arrivata l'ufficialità. La fine di un'era nella Capitale, dal momento che sarebbe la prima volta dal 1989 che nella Roma non gioca almeno un Totti.