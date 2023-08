Frosinone, ecco Kaio Jorge e Soulé: le prime parole con testa alla Juve

Dopo aver definito il trasferimento in prestito dalla Juventus al Frosinone , Soulé e Kaio Jorge si sono presentati alla piazza gialloblu in conferenza stampa.

Kaio Jorge si presenta al Frosinone

Queste le parole di Kaio Jorge: "Sono molto contento di essere qui. È una grande sfida per me. Ho saputo dell’interesse del Frosinone dopo l’amichevole dell’Under 23. Ho parlato velocemente con il presidente e sono qui, sono contento perché voglio aiutare i miei compagni. Appena arrivato alla Juve mi sono infortunato ma ora sono pronto per giocare. So le capacità che ho dentro. Penso di fare una buona stagione e voglio dimostrare il mio valore al Frosinone e alla Juve".

Soulé: "Voglio giocare di più"

A proseguire la conferenza è stato Soulé: "Ho parlato prima col mister e soprattutto il progetto sportivo mi ha spinto a venire qui. Ho ricevuto questa offerta da tanto, non l’avevo ancora accettata ma avevo la testa qui da molto. Sono contento di poter essere qui. Adesso per me la cosa più importante è giocare. C’era un progetto, volevamo dimostrare il valore. Ho giocato non tanto nella Juve ed è quello che volevo quest’anno. Daremo il massimo per il Frosinone".