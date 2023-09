Soulé scoppia in lacrime dopo Udinese-Frosinone: il motivo è struggente

UDINE - Un debutto emozionante quello di Matias Soulé con la maglia del Frosinone . Lanciato da Di Francesco tra i titolari nel match pareggiato 0-0 sul campo dell'Udinese, l'argentino arrivato dalla Juve ha colpito un palo in avvio ed è poi scoppiato in lacrime durante l'intervista post-partita.

Le lacrime di Soulé dopo Udinese-Frosinone

È successo quando ha risposto alla domanda sul suo numero di maglia, il 18: "L'ho scelto per mia nonna: era il suo numero", ha spiegato ai microfoni di Dazn il 20enne fantasista argentino che poi non è riuscito a trattenere il pianto e ha abbandonato la postazione. Prima però non aveva mancato di esprimere un giudizio sulla partita e di esternare le sue prime sensazioni da calciatore del Frosinone: "Mi sento davvero molto bene - aveva detto -, pian piano sto prendendo il ritmo. Sono molto contento di giocare. È stata una partita difficile ed intensa, ma abbiamo avuto delle occasioni. È un punto molto importante, dobbiamo continuare così. Conoscevo gli avversari, adesso c'è la sosta e avrò più tempo per integrarmi. Sono venuto qui soprattutto per l'idea di gioco della squadra".