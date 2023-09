"Da questa notte tutto il Marocco attraversa un momento difficile. Il mio cuore soffre per il mio Paese". Lo scrive sul suo profilo Instagram Walid Cheddira, centravanti marocchino del Frosinone e della sua nazionale, dopo il sisma che ha colpito Marrakech. "Vivere questi momenti non è facile per tutti. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai feriti, che Allah li benedica", conclude il calciatore.