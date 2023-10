Prenditela Eusebio, si chiama rivincita

Ci sono vittorie che valgono di più. Come quella di ieri con il Verona per Eusebio Di Francesco. Delle tre panchine di fila perse in corsa, che lo hanno costretto ad un immeritato limbo, quella scaligera, oltre ad essere stata l’ultima in ordine di tempo, è parsa anche “scritta”, quasi inspiegabilmente premeditata. E sicuramente è quella che lo ha ferito di più: quando ieri ha parlato nel post gara ricordando quell’esperienza, creando un distinguo fra le storie di calcio e la necessità di restare sempre e comunque uomini, Di Francesco ha detto tutto senza dire fino in fondo. I 22 mesi di inattività sono cominciati da lì, da quell’esonero a Verona. E 754 giorni dopo quel 14 settembre 2021, ieri il campo ha detto un po’ di cose, non una sola. Eusebio e il suo Frosinone arrivano alla seconda sosta stagionale ad un punto dall’Europa, componendo un “terzetto sorpresa” in cui trovano alloggio anche il Monza e il Lecce. Una vittoria sbarazzina prima, con le solite trame di gioco veloci ed efficaci che la squadra fa vedere da inizio campionato, e matura poi, quando il Verona ha accorciato trovando il gol nel recupero e c’è stato bisogno di diventare più pratici che belli.