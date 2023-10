Soulé preconvocato dall'Argentina: mossa per bruciare l'Italia di Spalletti?

Una mossa per anticipare l'Italia? Si vedrà. Intanto Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha preconvocato Matias Soulé (e non solo il laziale Castellanos) per le due sfide di qualificazione al Mondiale con Uruguay e Brasile di metà novembre. Il regolamento FIFA impone la preconvocazione a 15 giorni dal raduno per i giocatori tesserati all'estero. Le preconvocazioni non sono vincolanti. Scaloni ridurrà la lista effettiva il 10 novembre. Quasi certamente, per quanto Soulé abbia iniziato bene la stagione, Scaloni si è mosso per sventare l'interessamento di Spalletti e della Federcalcio italiana. L'esterno del Frosinone (di proprietà Juve) ha il doppio passaporto e potrebbe ancora cambiare nazionalità calcistica non avendo esordito nella nazionale maggiore dell'Argentina. Giocare per il suo Paese d'origine, tuttavia, era il suo sogno dichiarato tre anni fa, quando da Coverciano gli chiesero se fosse interessato a entrare dell'Under 19 azzurra.