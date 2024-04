Linea Under 23, nessuno in Europa come il Frosinone

FROSINONE - Quando scegli i giovani (in Italia poi...) dimostri innanzitutto di avere coraggio. E se l’obiettivo è quello del Frosinone, ovvero mantenere la Serie A, a sfociare nel temerario ci si mette un attimo. Ma questo è il progetto che il presidente Stirpe e il capo dell’area tecnica Angelozzi hanno condiviso con il tecnico Eusebio Di Francesco. E se almeno fino alla fine dello scorso anno le cose stavano andando oltre le più rosee previsioni, ora il club è in linea di galleggiamento, forse anche più in linea con le lecite aspettative, quindi dover lottare fino all’ultimo: con la forza di una identità di gioco. Più volte nel corso della stagione, le più disparate statistiche nazionali hanno messo in evidenza la linea verde del Frosinone, assegnando record a vario titolo nel nostro campionato. Un paio di volte le sorti del club (e questo “dna under”) ha attraversato i confini nazionali e assunto la dimensione europea. Reinier in prestito dal Real con l’avallo di Ancelotti fu l’occasione del primo bagno di popolarità internazionale.



Il dato da record con la rosa giovane

A livello statistico - con uno sguardo attento alla politica sui giovani - il CIES Football Observatory con sede a Neuchatel, in Svizzera, si era già occupato della società giallazzurra in ottobre, segnalando un quinto posto per utilizzo di Under 25. Ad inizio di questo mese sempre loro, gli statistici del Centro Internazionale degli Studi sullo Sport elvetico, sono tornati sul tema stilando le graduatorie sull’utilizzo dei giovani in Europa e nel mondo (61 i club valutati) negli ultimi 365 giorni fino al 2 e 3 aprile scorsi. Parliamo degli Under 23, 22, 21, 20 e 19. Bene, stando ai 5 top campionati d’Europa (per convenzione Premier, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Serie A), tra gli Under 23, la squadra di Eusebio di Francesco è prima in graduatoria, sul gradino più alto del podio, davanti al Chelsea e allo Strasburgo. Il dato si fa apprezzare perché di italiane nelle varie classifiche non se ne trovano se non molto oltre le Top 10: lo stesso Frosinone è sedicesimo per impiego di Under 22 ed è diciannovesimo insieme all’Atalanta per gli Under 21. Tra gli Under 20 c’è sempre il club bergamasco diciannovesimo e il Monza è sedicesimo per gli Under 19. I valori sono espressi in percentuale, in funzione dei minutaggi in campo.

I giovani in Italia, Frosinone al top