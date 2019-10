Genoa, idea Thiago Motta: Gattuso si allontana

GENOVA - Dopo il buon inizio di campionato, o meglio, dopo i quattro punti ottenuti nelle prime due gare, il Genoa è entrato in una pericolosa spirale negativa. Alla sesta giornata il grifone staziona al terz'ultimo posto, con soli cinque punti. E i rossoblù, inoltre, sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. E il ko con la Lazio ha fatto rumore, mettendo sulla graticola Aurelio Andreazzoli. Patron Preziosi si è già cominciato a guardare intorno, individuando in Gennaro Gattuso il nome giusto per la sua sostituzione. Ma l'ex Milan sembra aver declinato l'invito genoano.

New entry

Ora che Gattuso si è allontananto in maniera forse definitiva, spunta un'altra idea per la sua sostituzione. E il nome è uno di quelli che a Genova, sponda grifone, evoca bei ricordi: Thiago Motta. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno "a casa" e [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT