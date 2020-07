Genoa, Romero salta il Napoli: problema muscolare

GENOVA - Il Genoa, attraverso una nota, ha annunciato che "il centrale rossoblù Cristian Romero ieri sera è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore sinistro". Il difensore genoano, prosegue il comunicato del Grifone, "non sarà dunque convocato per la gara di domani contro il Napoli, ma verrà recuperato nei prossimi giorni". Romero si è infortunato in occasione del match con l'Udinese, quando è stato sostituito nella ripresa con Adama Soumaoro.

