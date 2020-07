Genoa, Nicola: "Il Napoli sarà un'altra occasione per migliorarci"

GENOVA - Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato ai microfoni ufficiali del club rossoblù a poco meno di 24 ore dalla partita contro il Napoli, l'ennesimo ostacolo da superare per la salvezza: "Dopo le ultime due gare abbiamo ricevuto tanti elogi, la voglia di recuperare le partite l'abbiamo dimostrata in più di un'occasione. I ragazzi si stanno impegnando tanto, abbiamo guadagnato due punti in più. Non ci accontentiamo mai e vogliamo migliorare. Le critiche costruttive servono eccome". Sulla condizione della rosa: "La squadra sta bene e ha lavorato bene. Possiamo fare meglio tutti noi come timing nelle fasi di gioco. La cosa importante è continuare a lavorare. Io credo che la costanza sia la virtù più importante per chi fa il nostro lavoro".

Pandev e Pinamonti salvano il Genoa

Contro l'Udinese è arrivata una grande risposta da parte del gruppo: "Adesso dobbiamo continuare così perchè abbiamo dimostrato di crederci. Serve più serenità nelle cose che dobbiamo fare, ossia pensare un po' meno. Ci stiamo riabituando a valutare le situazioni di gioco, ma quando sei in campo devi pensare poco e agire tramite l'istinto, perchè è quello che dà fluidità al gioco e ai movimenti". Il Napoli, reduce dalla vittoria con la Roma, parte certamente favorito: "Ogni match per noi rappresenta l'opportunità di migliorare. Porci sempre obiettivi è l'unico modo che abbiamo per esser consapevoli di voler migliorare. La gara con il Napoli è importantissima perchè è un'altra partita che ci permette di cogliere l'occasione di capire che cosa dobbiamo fare e di farlo meglio". Nicola conclude parlando di Gattuso, suo rivale domani: "Non conosco personalmente Rino. Ho guardato il suo atteggiamento in panchina, mi sta molto simpatico: mi piace il suo essere focoso perchè in parte mi ci riconosco. Mi piace per la semplicità e per ciò che dice".