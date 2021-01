Genoa, Ballardini: "La Lazio è una grandissima squadra"

"Più personalità quando abbiamo il pallone"

Questa sarà solo la seconda gara del quarto capitolo Ballardini, ma il tecnico ha già chiare le aree in cui deve migliorare il suo Genoa: "Innanzitutto nel gioco, serve più personalità con la palla tra i piedi. Questa non arriva solo dalla squadra, ma anche dalle soluzioni che diamo a chi ha il possesso del pallone, e il nostro miglioramento deve essere proprio quello. Diventare padroni del gioco e quando la palla ce l'hanno gli avversari condizionarli fino a riconquistarla. Ora siamo in una condizione in cui tutte le partite sono importantissime, sappiamo di affrontare una squadra frotissima ma il nostro obiettivo è quello di fare una grande partita: solo così potremo essere competitivi" ha chiosato Ballardini.