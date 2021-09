Ballardini: "Fiorentina? È la sorpresa del campionato"

GENOVA - "Fiorentina rivelazione del campionato? Credo di sì, per atteggiamento, gioco e qualità... stanno dimostrando di essere una gran bella squadra sia coralmente che individualmente". Ne è consapevole Davide Ballardini, tecnico di un Genoa chiamato ad affrontare la super Fiorentina di Vincenzo Italiano. "Come fermare Vlahovic? Giocando da squadra dal primo all'ultimo minuto, perchè se non sei presente in ogni momento della gara poi ti possono fare molto male. Voglio vedere aggressività e furore, ma anche qualità. Perchè il Genoa ha qualità. E mettendo insieme queste componenti possiamo farcela" ha aggiunto Ballardini in conferenza stampa, tornando poi sulla grandissima rimonta di Cagliari: "L’atteggiamento del primo tempo non è stato buono per nulla, al contrario di quello avuto nel secondo tempo. A prescindere da come eravamo messi in campo, volevamo fare la partita e volevamo mettere in difficoltà gli avversari. La differenza l'hanno fatta il furore, la rabbia e la voglia di ribaltare il risultato che ci abbiamo messo nel secondo tempo".