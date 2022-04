Caso plusvalenze, inizia il processo: le carte sul Genoa e Rovella

GENOVA - Inizierà domani, alle ore 10, il processo sportivo sulle plusvalenze nel calcio. Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Carlo Sica, si esprimerà sugli undici club e 61 dirigenti accusati di presunti illeciti amministrativi. Coinvolte anche società di Serie A tra cui Juventus, Napoli, Sampdoria, Empoli e Genoa. Le restanti sono Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara. Ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del codice di giustizia sportiva, le società sono state deferite dalla procura federale a titolo di responsabilità propria "per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili in misura tale da incidere significativamente, per alcune delle predette società, sui requisiti federali per il rilascio della licenza nazionale, violando in tal modo anche l'articolo 31 comma 2 del codice di giustizia sportiva".