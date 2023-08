Super Genoa, meraviglioso record: sfondata quota 25 mila abbonamenti

Il 7 settembre prossimo, il Genoa Cricket and Football Club compirà 130 anni : i suoi tifosi hanno anticipato un fragoroso regalo di compleanno, stabilendo il nuovo, storico primato di abbonamenti . Con lo sfondamento di quota 25 mila , i rossoblù hanno battuto il record precedente (24.289) che resisteva dal 2009, l'anno successivo al quinto posto in campionato. Il risultato è straordinario, colloca il Genoa fra le prime cinque società della Serie A per numero di fedelissimi e può essere ancora migliorato, considerato che la campagna si concluderà l'11 agosto, giorno del debutto in Coppa Italia della squadra di Gilardino . avversario il Modena . Nel contesto del derby cittadino giocato a tutto campo, a portata di mano c'è anche il primato assoluto, stabilito nel '91 dalla Sampdoria che, trascinata dall' Effetto Scudetto , fidelizzò 25.186 tifosi. Si capisce perché il prof. Alberto Zangrillo , il quale, prima di esserne il presidente ama sottolineare quanto sia il primo tifoso del Grifone, abbia voluto ringraziare pubblicamente il popolo genoano: "I nostri Tifosi, la Società e 777 Partners stanno scrivendo un nuovo emozionante capitolo della storia del Genoa. Nel mio cuore orgoglio e gratitudine".

Genoa, boom di giovani allo stadio

Il boom rossoblù è reso ancora più prezioso dal ritorno in massa allo stadio di giovani e giovanissimi, agevolato dall'accattivante politica dei prezzi praticata da 777 Partners: 225 euro per un abbonamento intero in Gradinata; 290 euro nei Distinti. Non solo: particolarmente importante si rivela l'adesione dei fan genoani all'iniziativa solidale "Un cuore grande così", la raccolta fondi avviata per donare una giornata a Marassi agli ospiti di ospedali e strutture di sostegno alla disabilità. Lo straordinario successo della campagna abbonamenti rossoblù dimostra, ancora una volta, come i tifosi siano il primo patrimonio di ogni società: la loro passione, il loro amore per la squadra devono essere coltivati con la considerazione che meritano. Il Genoa lo sta facendo e si prepara a una stagione sin d'ora "BellissimA", come recita il felice slogan che campeggia sui botteghini, digitali e non. Alla faccia di quelli che spiegavano la nascita della Superlega come una risposta alla disaffezione al calcio della Generazione Z, adusa seguire il football solo cliccando gli highlights delle partite sugli smartphone. La Superlega è morta, il calcio è più vivo che mai. Per informazioni, chiedere al Genoa.