Genoa, le condizioni di Retegui: c'è la data del rientro

GENOVA - Buone notizie per il Genoa in vista della ripresa del campionato. Mister Gilardino può infatti sorridere non solo per il ritorno di Mateo Retegui, che aveva saltato l'ultima sfida al Milan per un problema al ginocchio, ma anche per Kevin Strootman e Milan Badelj, pronti a riprendere il loro posto a centrocampo dopo gli infortuni subiti nella gara con la Roma. Tornano quindi tre pedine importantissime per Gilardino, pronto ora a sfidare l'Atalanta. Tra gli assenti, oltre al portiere Martinez (squalificato per un turno), anche Messias.