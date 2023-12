Guaio Centurión: l'ex Genoa scappa dalla polizia e risulta positivo alla cocaina

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Ancora guai per l'ex del Genoa, attualmente in forza al Barracas Central (club della Primera Division B argentina), Ricardo Centurión. Il centrocampista argentino, infatti, è risultato positivo alla cocaina questo venerdì dopo aver tentato di scappare da un posto di blocco della polizia a Buenos Aires, nel quartiere Villa Soldati. Lo ha rivelato Sport.es, citando rapporti della polizia in cui si spiega che i membri del Rapid Intervention Deployment (DIR) della polizia municipale hanno fermato due macchine, tra cui quella del calciatore. E mentre gli agenti erano impegnati con il primo mezzo, Centurión ha provato a fuggire, ma è stato intercettato poco dopo. Nell'auto dell'ex Genoa sono stati trovati una sigaretta - presumibilmente marijuana - e due pillole antidepressive. A quel punto il calciatore è stato sottoposto ai test antidroga e dell'etilometro, risultando poi positivo alla cocaina. Centurión non è stato arrestato, ma è stato sottoposto ad un procedimento per "disobbedienza e possesso di stupefacenti".