Genoa, Gilardino: "Siamo inc... Retegui non ci sarà con la Juve"

A scuotere la vigilia della sfida alla Juventus in casa Genoa è la notizia della quasi certa assenza di Mateo Retegui annunciata dal tecnico Gilardino. "Retegui ha avuto un problema a Monza che abbiamo valutato in questi giorni ma al 90% non sarà della gara". Sembra si tratti di un affaticamento muscolare. Una assenza importante che si va ad aggiungere a quella già conosciuta di Strootman. Ma il Genoa che scenderà in campo domani sera potrà comunque contare sul rientro di Malinovskyi e sulla coppia Gudmundsson-Messias oltre che su una voglia di rivalsa unica dopo la sconfitta di Monza. "La squadra è inc...e arrabbiata, come è giusto che sia. C'è voglia di rivalsa. Voglia di affrontare questa grande gara con orgoglio e con ardore agonistico pensando che sia una grande opportunità e una grande occasione. Affrontiamo una grande forte in tutti i reparti. Sarà importante essere molto lucidi, fare una grandissima fase difensiva ed essere bravi con il pallone tra i piedi e soprattutto proporre e giocare a calcio".