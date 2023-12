Strootman esilarante: "Panettone o pandoro?" La risposta è sorprendente

ROMA - C'è un derby che, forse più di tutti, appassiona gli italiani e si ripete da anni infiammando gli animi dei tifosi dell'una e dell'altra fazione in una rivalità che non accenna a placarsi. Ma il terreno di gioco di questo scontro non è un campo da calcio: sono le tavole (per lo più natalizie degli italiani). E il match è l'intramontabile "Panettone vs Pandoro".