Agente Dragusin: "Roma? Punta a club più importanti"

Agente Dragusin: "La Juve è stata importante"

L'agente ha raccontato così sulla sua cresita: "E' impressionante il suo modo di lavorare. La Juventus in questo è stata importante per la sua crescita, essendosi allenato con campioni del calibro di Chiellini e Ronaldo. Sono contento di lui da quando ha 16 anni. Lo dicevo a tutto il mondo: 'questo sarà un campione'. Ed in Romania non mi credevano. Ora stanno tutti zitti".

Agente Dragusin: "Punta a un top club, è pronto"

Manea ha poi parlato della possibilità di un trasferimento già a gennaio: "Ci siamo detti che parleremo dopo il mercato. Neanche noi vogliamo partire, partiamo da questo presupposto. Poi se viene un club importante che può fargli fare un salto nella carriera è normale che lo possa valutare. Così come il Genoa, qualora arrivasse una cifra importante, stando a quanto si legge sul fatto che si parla di possibili offerte da 30 milioni. Nella vita certi treni arrivano una o due volte, ma non abbiamo nessuna fretta di andarcene: tante squadre hanno chiamato e sono interessate. Se ne uscirà qualcosa da queste bene, altrimenti siamo felici qui e dopo il mercato troveremo sicuramente un accordo per rinnovare. Roma e Atalanta? Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan. Faccio questi nomi come esempi, non per dire che si siano interessate. Sono squadre fortissime che ci farebbe piacere se si interessassero a lui. Vediamo, ora pensa a lavorare. Interesse dall'Italia? Sì, ci sono anche squadre italiane interessate a lui, lo posso confermare. Come dicevo, per prima cosa deve essere contento il Genoa. Poi è normale che a quel punto toccherebbe a me portare avanti i colloqui. Se arriva, arriva, altrimenti stiamo benissimo così".