Strootman Wonka, la fulminante risposta Genoa ai lanciatori di merendine

Sosteneva Federico Fellini: l’ironia è un modo per rispondere all’imperfezione del mondo. E sorriderne mentre si cerca di cambiarlo. È anche un segnale di intelligenza. Lo diventa ancora di più se vi si ricorre in un contesto infuocato qual è stato il settore dell’Arechi, a Salerno, dopo il gol del pareggio genoano segnato da Retegui. Uno dei cervelli disabitati presenti sugli spalti degli stadi, ha pensato bene di lanciare una merendina contro l’attaccante della Nazionale che non ha fatto una scena e si è subito rialzato.