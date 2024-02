Gudmundsson: "Mercato? Giorni particolari. Sorpreso da un gesto di Gilardino"

Gudmundsson sul calcio italiano

Gudmundsson proviene da una famiglia di calciatori, a partire dal bisnonno fino ad arrivare al padre: "Non so se fosse destino che giocassi in Italia, forse lo era che diventassi un calciatore. Non ho mai visto giocare il mio bisnonno, ma in tanti, in Islanda, dicono sia stato il calciatore piu' forte della storia del Calcio islandese. Adesso pero' capisco perche' amasse cosi' tanto l'Italia. Non e' solo un discorso di livello del campionato, ma anche di qualita' di vita, di clima, di cibo. miei idoli? Quando ero piccolo era David Beckham, perche' mio papa', grande tifoso del Manchester United, mi faceva vedere sempre le partite. Crescendo ho iniziato a seguire sempre di piu' il Barcellona, il Barcellona di Messi, e penso sia stato uno dei migliori di sempre".