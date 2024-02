Paura per Retegui dopo Napoli-Genoa: malore in aereo e notte in ospedale

Paura per Retegui dopo il match di ieri tra Napoli e Genoa , terminato 1-1 al Maradona con reti di Frendrup e Ngonge. L'attaccante rossoblù, che a Fuorigrotta ha giocato 75 minuti prima di essere sostituito da Ekuban, ha avvertito un malessere nel corso del viaggio di ritorno in aereo.

Cosa è successo a Retegui?

Retegui si è sentito male in aereo, accusando mal di testa e nausea. Un malessere che lo staff medico ha collegato al forte colpo alla testa rimediato dall'attaccante in seguito a uno scontro di gioco con Ostigard. Non appena la squadra è atterrata nel capoluogo ligure, Retegui è stato portato all'ospedale San Martino e la Tac ha dato esito negativo. Il calciatore è rimasto tutta la notte sotto osservazione.