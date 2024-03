Gudmundsson con la maglia di Maradona: "Anche io non sono così male..."

Albert Gudmundsson , attaccante del Genoa , è stato protagonista di un'intervista su Sky Sport: ha deciso di affrontarla con una t-shirt con impressa al centro una stampa della foto di Maradona impellicciato. Impossibile, dunque, non partire proprio da qui: "Perché Maradona sulla maglia? Sono un tifoso di calcio, amo questo sport, il calcio è stato il mio primo amore. Non ho mai visto Maradona giocare con i miei occhi, dal vivo, ma ho visto alcuni filmati ed era un giocatore incredibile. Io non sono ai suoi livelli, ma non sono così male…” ha detto, ridendo, il centravanti del grifone.

Gudmundsson, islandese a Genova: "Rispetto anche dai tifosi della Samp"

Un islandese a Genova. Gudmundsson ha raccontato: "In Islanda si conoscono tutti. Quando si cammina per le strade islandesi si saluta ogni persona perché o sono tuoi parenti o tuoi amici. Quindi, quando cammino nel centro di Genova e le persone mi fermano e mi salutano, non mi infastidisce, anzi, è una cosa molto amichevole e carina. E vi dirò, c’è sempre stato molto rispetto anche da parte dei tifosi della Sampdoria".

Gudmundsson e la Juve: tra campionato e mercato

Il possibile futuro alla Juventus e l'imminende sfida in campionato a Torino: "Mi vuoi mettere pressione? Nella nostra situazione dobbiamo ragionare da squadra e penso che sia molto importante far risultato, non tanto segnare. Se riesco a segnare per me è positivo solo per i bonus personali, nient’altro. I buoni risultati che abbiamo ottenuto contro le grandi squadre ci hanno dato fiducia. Ovviamente domenica non sarà semplice far risultato perché giochiamo contro un top club, ma noi entriamo in campo sempre per provare a far risultato e del nostro meglio. Abbiamo capito che abbiamo almeno una chance contro tutti in Serie A".