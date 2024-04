Zangrillo: "Gudmundsson all'Inter? Lasciamo che il ragazzo sogni"

Il presidente del Genoa , Alberto Zangrillo , è intervenuto a Radio Sportiva non usando giri di parole per parlare del futuro di Gudmundsson , che contro il Cagliari ha segnato il suo quattordicesimo gol in Serie A : "È un ragazzo giovane, serio e, è inutile negarlo, vuole coltivare delle ambizioni che noi in questo momento non siamo in grado di garantire. Ha un mercato nazionale e internazionale ed è corretto che entrambe le parti facciano delle valutazioni. Quello che importa è il risultato finale".

Gudmundsson all'Inter?

Destino all'Inter per il gioiello islandese? Zangrillo ha aggiunto: "Non mi occupo di queste cose, lasciamo che il calciatore sogni e lasciamo a noi aperta la possibilità di operare correttamente sul mercato. Abbiamo imparato a voler bene ai nostri ragazzi. Si possono fare delle buone operazioni e pensare che tra qualche anno Albert possa dire: se non era per il Genoa non ero qua".

Genoa, Zangrillo sul futuro di Gilardino

Il futuro di Gilardino: "Stiamo parlando con Alberto, il suo procuratore e il ds Ottolini. Tutto alla luce del sole. C'è chi vuole arrivare prima allo scoop mettendo in difficoltà una parta o l'altra, ma io ribadisco che mi fido di Gilardino e vorrei continuare con lui, dopodiché, però, non sono il presidente padrone e lascio liberi i tecnici di agire. Gilardino è un uomo di altri tempi nel calcio, tra noi c'è un rapporto di grande stima, credo molto in lui e l'ho sempre appoggiato e tutelato. Avevamo parlato durante la settimana, ci eravamo detti che quella con il Cagliari era una partita importante per consolidare e dare un senso al lavoro svolto durante la stagione".