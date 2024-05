Vogliacco in campo con la piccola Violante: incrocio da brividi con il Bologna di Mihajlovic

L'ultima partita della stagione del Genoa si è aperta tra le forti emozioni. Dopo un ottimo percorso in campionato, i tifosi di casa hanno voluto salutare la squadra con un appassionato striscione che ha avvolto la tribuna di Marassi: "Grazie ragazzi", la scritta a caratteri cubitali che cingeva la gigantesca immagine di un grifone. Ma non solo. Per Alessandro Vogliacco la sfida con il Bologna già qualificato alla prossima Champions è una gara un po' più speciale delle altre. Il difensore 25enne, sposato con la figlia di Mihajlovic, Virginia, è sceso in campo sfoggiando la fascia da capitano al braccio e tenendo stretta la figlia, la piccola Violante, la cui nascita annunciata aveva tanto commosso nonno Sinisa ormai tre anni fa.