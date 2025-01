Balotelli e il post social polemico: "Voglio chiarire solo una cosa..."

Il Genoa ha pareggiato 0-0 a Lecce nell'ultima giornata di andata del campionato di Serie A . Mario Balotelli è rimasto in panchina. Dopo il match al Via del Mare ha pubblicato un messaggio su Instagram a tal proposito.

Balotelli dopo Lecce-Genoa: "Sto benissimo fisicamente"

Balotelli ha scritto: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette cose in futuro, cavolate (sportive) come è giù successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa".