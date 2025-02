Genoa, Malinovskyi convocato a 149 giorni dal grave infortunio. Ancora out Balotelli

Genoa, Malinovskyi torna tra i convocati dopo il grave infortunio accusato a settembre

Malinovskyi aveva riportato la frattura del perone e la lussazione della caviglia destra lo scorso 21 settembre, venendo operato il giorno successivo. Dopo settimane di allenamento in gruppo, è finalmente pronto a rientrare. Tra le altre novità, figura anche il recupero di Cornet, fermatosi contro la Fiorentina per un problema muscolare. Ancora indisponibile, invece, il difensore Otoa, arrivato a gennaio dal campionato danese ma fermo da dicembre. Ancora escluso infine Mario Balotelli, assente per scelta tecnica dalla gara con la Roma del 17 gennaio e sceso in campo per l’ultima volta il 21 dicembre contro il Napoli.

Genoa, la lista dei convocati per il Venezia

I CONVOCATI: Bani, Cornet, Cuenca, De Winter, Ekhator, Ekuban, Frendrup, Kassa, Leali, Malinovskyi, Martin, Masini, Matturro, Messias, Miretti, Norton Cuffy, Onana, Pinamonti, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Vasquez, Venturino, Vitonha, Zanoli