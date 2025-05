Venturino scoppia a piangere dopo il primo gol in Serie A: cosa è successo in Bologna-Genoa

Quest'anno deve fare l'esame di maturità e tra meno di un mese compirà 19 anni, ma intanto Lorenzo Venturino segna i suoi primi gol in Serie A. Nell'ultima giornata di campionato, Patrick Vieira ha deciso di farlo partire titolare per la prima volta nella massima serie affidandogli la fascia sinistra nella gara in trasferta contro il Bologna. Sulla carta una partita che non ha più nulla da chiedere al campionato: la squadra di Italiano ha già ottenuto la qualificazione in Europa League con la vittoria in Coppa Italia e quella di Vieira è salva da settimane. Ma nasconde la storia stupenda di uno dei ragazzi più promettenti del panorama italiano.