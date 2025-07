Genoa corsaro in Spagna, Villarreal battuto 3-1

- Una vittoria prestigiosa e un pareggio: questo il bilancio del Genoa a Oviedo per il triangolare "100 anos de Garra", organizzato dai padroni di casa del Real Oviedo in occasione del centenario della società asturiana. Allo stadio Carlos Tartiere, in due test da 45 minuti, gli uomini di Patrick Vieira si impongono prima per 3-1 con il Villarreal (gol rossoblu di Norton-Cuffy, Vitinha e Gronbaek), poi non vanno oltre lo 0-0 contro i locali, freschi della promozione in Liga e vincenti comunque ai rigori.