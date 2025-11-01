Genoa, Vieira lascia: il comunicato ufficiale
Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Ufficiale l'addio del tecnico francese, sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra rossoblù a due giorni dalla sfida con il Sassuolo di Fabio Grosso con risoluzione consensuale. Panchina affiata ad interim al tandem Murgita-Criscito, con l'ex capitano del Genoa che non è ancora in possesso del patentino utile per allenare in Serie A. Ma cosa è successo? Nella serata di ieri l’allenatore ha avviato una serie di riflessioni in merito alla situazione attuale al Genoa. Ulteriori colloqui, scaturiti su iniziativa dello stesso allenatore, hanno portato le parti a valutare una soluzione condivisa che potesse condurre a una separazione consensuale. In settimana e anche nella giornata di ieri, il tecnico era stato confermato pubblicamente dalla società: le successive valutazioni dello stesso allenatore hanno tuttavia portato a una risoluzione immediata del rapporto.
Genoa, esonerato Vieira: il comunicato ufficiale
Questa la nota ufficiale del Genoa: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".
I nomi per sostituire Vieira
Al momento, Mimmo Criscito rappresenta una soluzione temporanea per la panchina del Genoa. Si guarda al futuro in casa rossoblù, complice l'imminente arrivo del neo ds Diego Lopez, chiamato a sostituire Marco Ottolini. Per sostituire l'esonerato Vieira, si pensa a profili giovani come Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Raffaele Palladino. Tutti con esperienze differenti alle spalle, da calciatori e da allenatori. Sullo sfondo c'è anche l'ex Udinese Luca Gotti, oggi opinionista per Sky Sport. Una decisione da prendere in tempi brevi, considerando la classifica deficitaria e i soli 3 punti conquistati in questo avvio di stagione: c'è una salvezza da conquistare.