Genoa, Vieira lascia: il comunicato ufficiale

Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Ufficiale l'addio del tecnico francese, sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra rossoblù a due giorni dalla sfida con il Sassuolo di Fabio Grosso con risoluzione consensuale. Panchina affiata ad interim al tandem Murgita-Criscito, con l'ex capitano del Genoa che non è ancora in possesso del patentino utile per allenare in Serie A. Ma cosa è successo? Nella serata di ieri l’allenatore ha avviato una serie di riflessioni in merito alla situazione attuale al Genoa. Ulteriori colloqui, scaturiti su iniziativa dello stesso allenatore, hanno portato le parti a valutare una soluzione condivisa che potesse condurre a una separazione consensuale. In settimana e anche nella giornata di ieri, il tecnico era stato confermato pubblicamente dalla società: le successive valutazioni dello stesso allenatore hanno tuttavia portato a una risoluzione immediata del rapporto.