Diego Lopez nuovo direttore sportivo: prende il posto di Ottolini, è ufficiale

Lo spagnolo Diego Lopez è il nuovo direttore sportivo del Genoa . L’ex ds del Lens prende il posto di Marco Ottolini , che ha rescisso consesualmente il suo contratto con il club ligure. Lopez al Genoa, c'è l'annuncio ufficiale: " Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez , classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco , Lilla , Excelsior Mouscron , Bordeaux e Lens ".

Genoa, Sucu e Blázquez: "Confidiamo nel lavoro di Diego Lopez"

“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve sia di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”, hannno commentato il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez.

Diego Lopez: "Ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso"

Lo Chief of Football Diego Lopez è pronto all'inizio della sua nuova esperienza professionale: “Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia. È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa”.