Diego Lopez nuovo direttore sportivo: prende il posto di Ottolini, è ufficiale
Lo spagnolo Diego Lopez è il nuovo direttore sportivo del Genoa. L’ex ds del Lens prende il posto di Marco Ottolini, che ha rescisso consesualmente il suo contratto con il club ligure. Lopez al Genoa, c'è l'annuncio ufficiale: "Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens".
Genoa, Sucu e Blázquez: "Confidiamo nel lavoro di Diego Lopez"
“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve sia di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”, hannno commentato il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez.
Diego Lopez: "Ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso"
Lo Chief of Football Diego Lopez è pronto all'inizio della sua nuova esperienza professionale: “Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia. È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa”.