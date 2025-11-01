Genoa, perché il nuovo ds Diego Lopez è legato a Osimhen e Leao

Giornata di annunci in casa Genoa. Dopo l'addio di Marco Ottolini e la separazione consensuale da Patrick Vieira, il club rossoblù ha annunciato anche ufficialmente Diego Lopez come Chief of Football. Lo spagnolo, scelto dall'ad Blazquez, era operativo già da qualche giorno e ieri ha avuto il confronto definitivo con Vieira, che ha poi portato il tecnico a fare un passo indietro prima della partita con il Sassuolo. "Il Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo e capo-scouting nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens", la nota del club.