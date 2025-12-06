De Rossi e la battuta ai giornalisti su Zaniolo: "A Roma dovevamo picchiarlo, ma stesse buono con l'Udinese..."
Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, il Genoa torna in campo contro l'Udinese per allungare la striscia positiva in Serie A: due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite di campionato. La squadra di De Rossi gioca in trasferta contro l'Udinese e ritrova il suo ex compagno alla Roma Nicolò Zaniolo: "Ha fatto la scelta giusta, è andato in un’isola felice dove non c’è spazio per nient’altro che il calcio", ha affermato in conferenza stampa. Cinque gol nelle prime tredici partite tra campionato e Coppa Italia per Zaniolo: "Mi fa piacere vederlo ai suoi livelli, fisicamente è un animale alla Norton-Cuffy, ha potenzialità pazzesche. È un bravissimo ragazzo, umile". Poi De Rossi si lascia scappare una battuta sulle loro sedute di allenamento e Roma: "Ogni tanto dovevamo picchiarlo in allenamento perché era troppo forte. Poi le carriere hanno mille strade, mille segmenti, a volte si perde un po’ il passo. Lui è stato sfortunato con le ginocchia, ha ripreso la rincorsa, però 'stesse bono' lunedì. Mi auguro che faccia quello che ha pronosticato quando è arrivato a Roma".
Le parole di De Rossi
De Rossi poi continua: "Se dovessimo ripetere la partita di Cagliari usciremmo contenti anche da Udine, a Cagliari potevamo anche vincerla. L’Udinese è una squadra di grande livello e fisicità, lavora da 30-35 anni senza mai rischiare di retrocedere. Pensiamo solo a questa partita, 4 partite insieme non le ho mai vinte, potremo fare diversi punti. Non vogliamo fare ragionamenti, a prescindere calendario successivo. Quando parti in campionato in maniera così lenta dal punto di vista dei punti ogni partita è importante per tirarti fuori dalle zone pericolose. Non facciamo calcoli e proviamo a vincerle tutte, ogni partita ha la sua maniera per vincerle".