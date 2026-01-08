Genoa, De Rossi: "Stanciu rigorista contro il Milan? La scelta è stata mia, vi spiego perché"...

MILANO - Daniele De Rossi ha più di qualche rimpianto per il suo Genoa, che non è andato oltre l'1-1 a San Siro con il Milan subendo il gol del pareggio al 92' e fallendo un rigore addirittura al 99': " È un pareggio giusto per quello che si è visto in campo , loro hanno spinto tanto e non meritavano di perdere - le parole dell'ex allenatore della Roma a Dazn - ma noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo, siamo stati un po' più bassi nel secondo, ma ci sta. Quando finisce una partita così l'amarezza è tanta".

Il rigore fallito al nono di recupero dal Genoa

De Rossi poi commenta il rigore sbagliato da Stanciu nel maxi recupero: "Prima della partita i rigoristi erano Malinovskyi e Aaron Martin che in quel momento erano fuori, erano stati sostituiti, la scelta di Stanciu è stata mia, l'ho chiamato io perché lo vedo calciare in allenamento e ha un piede incredibile. Vedendo anche gli altri che erano in campo pensavo fosse una scelta comprensibile. Il calcio è questo, lui è un ragazzo meraviglioso e mi dispiace che non si sia tolto questa soddisfazione, si è sempre allenato meglio di tutti anche se ha avuto poco spazio, ha grande qualità e professionalità, meritava questa gioia come gli altri per la partita che hanno fatto". De Rossi ha parole d'elogio per Lorenzo Colombo, autore del gol del Genoa al 28': "È ideale per qualsiasi allenatore e qualsiasi tipo di gioco. È un ragazzo che dà tutto, ha qualità e forza fisica. Penso che una seconda punta possa sgravarlo di alcuni compiti, è un ragazzo che si sacrifica, sarà fondamentale per noi se continua così. Ha un potenziale anche per giocare a livelli più alti".