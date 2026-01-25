Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
De Rossi, pazza gioia: le foto dell'esultanza dopo la rimonta del Genoa al 91'

De Rossi, la reazione dopo la vittoria del Genoa in rimonta: esultanza incontenibile e corsa sfrenata

L'ex allenatore della Roma scatenato dopo il clamoroso successo del Grifone contro il Bologna
2 min
TagsDe RossiGenoa-Bologna
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

GENOVA - Clamoroso a Genova: in un 'Ferraris' infuocato, il Genoa supera 3-2 il Bologna al termine di una rimonta a dir poco incredibile. Sotto 2-0 (in gol Ferguson e sfortunata autorete di Otoa), il Grifone conquista i tre punti grazie alle intuizioni di De Rossi: in gol tutti e tre i giocatori mandati in campo dall'ex allenatore della Roma, Malinvoskyi, Ekuban e Messias. Al gol dell'ex Milan e Crotone al 91', esplode il 'Ferraris' ed esplode anche l'allenatore rossoblù che si lascia andare a un'esultanza senza freni.

De Rossi, l'incontenibile reazione dopo la vittoria del Genoa in rimonta

Al decisivo gol di Messias, De Rossi entra in campo festante: l'esultanza dell'ex tecnico della Roma è incontenibile. Prima abbraccia il secondo allenatore del Genoa, Guillermo Giacomazzi (suo storico collaboratore) poi urla e corre senza meta, rivolgendo uno sguardo anche verso la tribuna del 'Ferraris', incredula per un successo del Genoa che, per come è maturato, vale ben più di tre punti.

