De Rossi, la reazione dopo la vittoria del Genoa in rimonta: esultanza incontenibile e corsa sfrenata

GENOVA - Clamoroso a Genova: in un 'Ferraris' infuocato, il Genoa supera 3-2 il Bologna al termine di una rimonta a dir poco incredibile. Sotto 2-0 (in gol Ferguson e sfortunata autorete di Otoa), il Grifone conquista i tre punti grazie alle intuizioni di De Rossi: in gol tutti e tre i giocatori mandati in campo dall'ex allenatore della Roma, Malinvoskyi, Ekuban e Messias. Al gol dell'ex Milan e Crotone al 91', esplode il 'Ferraris' ed esplode anche l'allenatore rossoblù che si lascia andare a un'esultanza senza freni.