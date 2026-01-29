Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Genoa, ufficiale l'acquisto di Amorim: i dettagli dell'affare

Il club rossoblù ha annunciato l'arrivo del centrocampista brasiliano, che sarà a disposizione di Daniele De Rossi dopo la sfida con la Lazio
TagsAmorimGenoaCalciomercato
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Nuovo rinforzo per Daniele De Rossi. Il Genoa ha formalizzato l'acquisto di Alexsandro Amorim, centrocampista classe 2005 prelevato a titolo definitivo dall'Alverca. Superate le visite mediche di rito, il neo numero 4 rossoblù ha firmato il suo contratto con il Grifone. Sarà a disposizione dell'ex Roma dopo la sfida con la Lazio, una volta perfezionata la documentazione relativa al trasferimento. Affare da 8 milioni più 2 di bonus.

Genoa, ufficiale l'arrivo di Amorim: la nota ufficiale del club

Qui di seguito l'annuncio ufficiale del Genoa, che ha accolto così Alex Amorim: "Genoa CFC - si legge - comunica di aver concluso con FC Alverca l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alexsandro Amorim de Freitas. Ha scelto la maglia numero 4. Nato il 18/05/2005 a Fortaleza, Alex è un centrocampista che sa abbinare qualità a quantità con spirito di sacrificio e appartenenza, valori che rappresentano alla perfezione il Dna genoano. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato autorevolezza, tecnica e visione nel massimo campionato portoghese disputando in questa stagione 21 partite e realizzando 2 gol. La sua carriera è iniziata in Brasile nelle giovanili del Fortaleza EC con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2022. L’anno seguente ha debuttato in prima squadra in una partita di Coppa del Brasile e, prima di trasferirsi oltre oceano, ha trascorso metà stagione in prestito all’Athletic Club. Nell’estate 2025 passa all’Alverca. Bem-vindo a Gênova, Alex!".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

