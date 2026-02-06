Genoa, importanti news in società: tutti i dettagli di una decisione fondamentale per il club

Importanti novità per quanto riguarda il Genoa. Il tribunale della città ligure ha sequestrato una cifra superiore a 28 milioni di euro alla 777 Holdings società che faceva parte del gruppo 777 che deteneva una parte delle azioni del Grifone e che ora, dopo il crack del gruppo, è di fatto controllata dal principale creditore dei 777 e cioè A-cap holding americana che opera nel settore assicurativo e finanziario. Dunque il giudice ha dato ragione alla società rossoblù che vantava un credito nei confronti degli americani. Questa misura comprende il sequestro del 23% delle azioni del Genoa ancora di proprietà del fondo che adesso saranno gestite da un custode, nominato dal Tribunale: a lui spetterà anche il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il 77% delle azioni appartengono all’imprenditore rumeno Dan Sucu che diventò, nel dicembre 2024, proprietario facendo un aumento di capitale di 40 milioni euro garantendo un futuro stabile ad un Genoa che era in difficoltà dopo le difficoltà del fondo americano. E come scenario concreto c’è quello che Sucu possa diventare proprietario al 100% del club ligure.