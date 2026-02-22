De Rossi felice per il Genoa, la battuta fa ridere tutti su Florenzi: "S'è accollato con altri amici..."

Il Genoa di Daniele De Rossi porta a casa una vittoria importantissima in chiave salvezza, battendo il Torino di Marco Baroni con un secco 3-0 , firmato dai gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias . In tribuna, due amici ed ex compagni di squadra del tecnico del Grifone: Nicolas Burdisso , oggi direttore sportivo, e Alessandro Florenzi , che si è recentemente ritirato dal calcio giocato. Sul campo, è apparso in grande spolvero l'ex Roma Tommaso Baldanzi , decisivo in occasione della seconda rete rossoblù.

De Rossi sulla presenza di Burdisso e Florenzi: "Un piacere vedere amici qui"

Così Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN nel dopo gara di Genoa-Torino: "La presenza di Burdisso e Florenzi? Burdisso non lo sapevo, Florenzi gli ho dato i biglietti io, si è accollato insieme ad altri amici di Roma. È un piacere avere amici che ti vengono a vedere, Nico penso lo faccia anche per lavoro, ma penso che in generale sia bellissimo venire qui a vivere l’atmosfera in questo stadio per vedere una partita. Le scelte di oggi? Ellertsson può fare anche il portiere, per le caratteristiche che ha, Norton-Cuffy è molto disponibile, poi volevo anche stimolarli i ragazzi, possono farlo".

De Rossi sulla prestazione e sul ruolo di Baldanzi

Daniele De Rossi ha speso parole al miele anche per Tommaso Baldanzi, arrivato proprio dalla Roma nell'ultimo mercato invernale: "La valutazione è positiva, sono contento per lui, ragazzo meraviglioso, che sta sbocciando e un talento sottovalutato in Italia secondo me. L'ho sempre visto in questo ruolo qui, lo presi erroneamente alla Roma come vice Dybala, ma penso che lui sia mezzala e che in Spagna lo farebbero giocare mezzala, quindi dobbiamo farlo giocare lì e chiedergli sempre sacrificio, corsa, non esistendo più la mezzala alla Rivera, che gioca solo quando ha la palla tra i piedi. Si sta sacrificando, come Ekuban, Messias, si sacrificano tutti ed è una squadra che mi rappresenta molto. Qualsiasi squadra tu costruisca, più giocatori forti tecnicamente metti in campo più hai la possibilità di vincere le partite. Ti gestiscono situazioni e momenti della partita, perché quelli forti tecnicamente ti risolvono le partite, quindi bisogna dargli una ragione di esistere insieme. Di sicuro non posso mettere tutti trequartisti che non corrono, ma tutti si sacrificano, come è successo a Messias a Cremona, correndo tantissimo".

Infortunio Norton-Cuffy, De Rossi: "Non l'ho visto preoccupato"

Sul parziale di 2-0 per il Genoa, Norton-Cuffy si è accasciato sul terreno di gioco lamentando un problema alla gamba destra e richiamando l'attenzione dello staff medico del Grifone. L'esterno inglese ha alzato bandiera bianca, lasciando spazio ad un veterano come Sabelli, per poi uscire e raccogliere gli applausi del "Ferraris": "Le condizioni di Brooke? Non ho chiesto, ma non l'ho visto preoccupato, non aveva l'atteggiamento di chi si è fatto male. Domani vedremo. Uscito per prendere applausi? Forse la vittoria ha fatto da antidolorifico... Io applausi ancora niente, la strada è ancora lunga".